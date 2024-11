Bolsonaro é citado 535 vezes em inquérito que investiga tentativa de golpe

Relatório cita Mauro Cid 319 vezes. O inquérito afirma que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro teria vazado o conteúdo de sua delação para Braga Netto.

Valdemar Costa Neto é citado 24 vezes. O presidente do PL teria, segundo a PF, fomentado informações falsas sobre uma suposta fraude nas eleições, mesmo sabendo que o pleito teria sido legítimo.

Entenda o inquérito

Bolsonaro foi indiciado na semana passada por tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado democrática de Direito e organização criminosa. Na mesma decisão de hoje, Moraes determinou o envio do documento de 884 páginas à PGR (Procuradoria-Geral da República).

No caso da investigação em curso, embora a necessidade de cumprimento das inúmeras diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo, onde são realizadas as medidas investigativas, é certo que, diante da apresentação do relatório final e do cumprimento das medidas requeridas pela autoridade policial, não há necessidade de manutenção da restrição de publicidade.

Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF

Agora, caberá à PGR analisar o caso e decidir se apresenta denúncia contra os envolvidos. O órgão terá prazo inicial de 15 dias para se manifestar. Paulo Gonet pode pedir mais tempo ou solicitar mais diligências caso entenda ser necessário. A expectativa é que ele só apresente a denúncia em 2025, devido ao grande volume de informações da investigação e a complexidade do caso. Além disso, o Judiciário entra em recesso a partir de 20 de dezembro