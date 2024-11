Gilmar derruba decisão do TJ que proibia escolas cívico-militares em SP

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), cassou, nesta terça-feira (26), decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que suspendia o modelo de escolas cívico-militares no estado.

O que aconteceu

A decisão atendeu a pedido do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ministro considerou que o TJ-SP invadiu a competência do STF ao suspender o modelo. A lei que instituiu as escolas cívico-militares já é questionada no Supremo.

Gilmar também escreveu que a corte estadual sabia das ações no STF. Mesmo assim, a liminar foi proferida, demonstrando interferência direta na jurisdição do Supremo, segundo o ministro.