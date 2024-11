Por que generais que não aderiram ao golpe foram chamados de 'melancia'?

Proposta veio com minuta do golpe. A proposta de Bolsonaro foi apresentada aos generais em uma reunião no dia 7 de dezembro, quando ele mostrou uma minuta do golpe aos presentes. Mas os generais já vinham sendo pressionados antes por outros colegas que apoiavam a ideia do então presidente.

Segundo o relatório da PF, apelido veio após negativa. A negativa dos generais irritou os demais militares, que passaram a tratá-los por "melancias", numa referência à cor identificada com a esquerda.