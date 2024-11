Lula diz que pacote fiscal visa moralizar país: 'Ninguém pode ser malandro'

BC de Campos Neto não fez nada para conter a especulação desencadeada desde ontem que já levou o dólar a R$ 6. A Fazenda já esclareceu que a isenção de IR até R$ 5 mil será vinculada à nova alíquota para quem ganha mais de R$ 50 mil por mês, sem prejuízo para a arrecadação. Era? -- Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 28, 2024

Críticas a Campos Neto

O ministro da Casa Civil foi duro com o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto. Na avaliação de Rui Costa, houve indignação por uma atuação política de Campos Neto que estaria alimentando um clima de instabilidade.

A substituição do presidente do BC no final do ano foi comemorada pelo ministro. Ele agradeceu por haver somente mais um mês de mandato de Campos Neto. Acrescentou que depois o Banco Central terá uma gestão técnica com a entrada de Gabriel Galípolo.

Campos Neto foi indicado por Bolsonaro. Ele é alvo constante dos petistas que culpam o atual presidente do BC por juros altos e medidas que, alegam, travam o crescimento do país. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), reclamou que não houve leilão para segurar o dólar porque havia interesse em desgastar o governo.

A moeda americana alcançou seu recorde histórico. O pacote fiscal foi mal recebido e o valor do dólar superou R$ 6. A especulação financeira também virou arma para bolsonaristas atacarem Lula nas redes sociais.