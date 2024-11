Mello Araújo vai assumir secretaria de Projetos Estratégicos, diz Nunes

Durante a campanha, Mello Araújo sugeriu passeios com crianças na "cracolândia" como forma de prevenção. "Imagina a gente levar a criança das escolas, com ônibus, com a guarda, para passar num entorno e ver o que é uma pessoa que depende da droga, o que ela vira?", disse em sabatina da Record News.

Mello foi indicado para ser vice de Nunes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ex-comandante da Rota, quando assumiu o cargo, ele defendeu, em entrevista ao UOL, abordagens diferentes para pessoas na periferia e em regiões nobres.