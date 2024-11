Evangélicos do PT agradecem pela vida de Lula após plano de morte revelado

Todas as igrejas evangélicas no brasil que se envolveram com o bolsonarismo estão em crise, é uma maldição do bolsonarismo.

Desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff o núcleo de evangélicos do PT ganhou muita força nacional. Convidamos o presidente Lula para vir a São Gonçalo, que é uma das cidades mais evangélicas do Brasil. Fomos nós que escrevemos a carta contra o aborto em outubro de 2022 e entregamos ao presidente. Pastor Oliver Costa Goiano, coordenador do Núcleo de Evangélicos do PT