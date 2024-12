Dino libera volta de emendas, mas impõe teto para Congresso aumentar gastos

STF agora vai decidir qual o melhor critério para definir o quanto o gasto com emendas pode crescer. Decisão desta segunda-feira de Dino estabelece que deve ser considerado o critério que for menor para definir quanto podem crescer os gastos com emendas. Em outras palavras, ministro pode impor um teto mais rigoroso que o arcabouço fiscal, o que será analisado pelo plenário do STF.

Liberação será feita 'caso a caso'. De acordo com a decisão, as emendas parlamentares poderão voltar a ser pagas desde que respeitem os critérios de transparência e rastreabilidade, ou seja, devem ser identificados no portal da transparência os parlamentares que indicaram o repasse da verba. De acordo com o ministro, caberá ao Executivo analisar se a emenda respeita os critérios e parâmetros estabelecidos pelo STF antes de liberar o recurso.

Pagamentos que foram autorizados nos últimos anos também precisarão se adequar às novas regras. A decisão de Dino vale para emendas de relator indicadas em 2020, 2021 e 2022 e que estão nos chamados restos a pagar. Em outras palavras, a execução delas só deve ser liberada se for dada transparência e encerrado, de fato, o orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo STF.

Ao liberar as emendas, Dino determinou que a fiscalização sobre as emendas RP8 (de comissão) e RP9 (de relator) seguirão em 2025. O ministro informou que novas auditorias podem ser determinadas e que seguirão ocorrendo audiências públicas no STF para discutir as duas modalidades: a emendas de comissão e as de relator (extintas em 2022).

Dino criticou falta de transparência do Congresso sobre emendas de anos anteriores. Decisão do ministro relembra audiências públicas ocorridas entre representantes dos três Poderes e criticou a falta de explicações do Congresso sobre a identificação de autores das emendas de relator dos anos em que ela estava em vigor.