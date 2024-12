Raquel: 'Caso mostra esforço de Bolsonaro em conseguir adeptos para golpe'

O suposto envolvimento do general Estevam Theophilo, que teria se colocado à disposição da trama golpista, quando ainda estava no Alto Comando do Exército, em 2022, revela o esforço do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em conseguir adeptos para dar o golpe de Estado, opinou a colunista Raquel Landim no UOL News - 2ª Edição, do Canal UOL, nesta segunda-feira (2).

As informações foram dadas pelo tenente-coronel Mauro Cid, em sua delação premiada, e constam do relatório final da investigação da PF (Polícia Federal) sobre os movimentos para tentativa de golpe de Estado após a derrota de Bolsonaro para Lula (PT) nas eleições presidenciais, conforme apurou o jornal Folha de S.Paulo. A defesa do general Theophilo negou a acusação.