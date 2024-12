PF prende mais e apreende mais de R$ 3 bilhões em operações em 2024

Além de apreensões de bens, PF prendeu mais neste ano. Segundo os dados divulgados, foram até o momento 1.740 mandados de prisão, um aumento de 12,33% em relação ao ano passado. Além dos mandados expedidos, a PF também registrou aumento nas prisões em flagrante, que chegaram a 8.635 até outubro deste ano. O número já é 7,75% maior do que o total registrado em 2023.

PF aumentou índice de conclusão de investigações. Corporação tem hoje 50.576 inquéritos em andamento, cerca de 10 mil a menos do que no ano passado. Além disso, o índice de conclusão de inquéritos chegou a 85,91%, aumento de 0,41% em relação ao ano passado.

Polícia Federal indiciou mais pessoas com menos operações. Dados divulgados hoje mostram que até agora foram realizados 32.365 indiciamentos em 2024, número 14,44% maior do que no ano passado. Por outro lado, a PF realizou 2.108 operações, 6,14% a menos que no ano passado. Para Andrei Rodrigues, número mostram aumento de qualidade e do resultado das investigações, uma vez que elas estão atingindo mais pessoas.