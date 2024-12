Lira: Condições atuais projetam reedição de Lula x Bolsonaro em 2026

Lira lembrou que Lula estava enrolado com a lei em 2018 e mesmo assim lançou seu nome. Por fim, o parlamentar declarou que a situação dos direitos políticos de Bolsonaro será conhecida mais adiante.

O presidente da Câmara apoiou Bolsonaro na última eleição. Ele e Lula sempre foram adversários políticos e só foram se conhecer depois da vitória do petista na corrida presidencial de 2022.

Lira ainda ponderou que a perspectiva de polarização se baseia no cenário atual. Ele afirmou que podem ocorrer mudanças no ambiente político e as condições para a polarização desaparecerem ou um dos candidatos não se viabilizar.