Voto impresso na CCJ: veja quais deputados foram a favor e contra o projeto

Votaram "não":

Bacelar (PV-BA) Célia Xakriabá (PSOL-MG) Chico Alencar (PSOL-RJ) Dandara (PT-MG) Delegada Katarina (PSD-SE) Erika Kokay (PT-DF) Flávio Nogueira (PT-PI) Helder Salomão (PT-ES) José Guimarães (PT-CE) Kim Kataguiri (União-SP) Laura Carneiro (PSD-RJ) Luiz Couto (PT-PB) Patrus Ananias (PT-MG) Pedro Aihara (PRD-MG) Pedro Campos (PSB-PE) Renildo Calheiros (PCdoB-PE) Sidney Leite (PSD-AM) Tabata Amaral (PSB-SP) Waldemar Oliveira (Avante-PE) Welter (PT-PR)

A aprovação na CCJ é um passo importante para o projeto de lei, mas ainda há várias etapas pela frente. O tema ainda precisa ser pautado pelo presidente da Câmara em plenário, onde precisa conseguir o apoio de ao menos metade dos deputados presentes na sessão. Se isso acontecer, a proposta segue para análise dos senadores.

O texto foi apresentado pelo deputado Carlos Henrique Gaguim (União-TO) em 2015. A ideia é que as urnas eletrônicas imprimam os votos e que eles sejam depositados em uma caixa física lacrada. Ao fim da votação, 5% das urnas seriam sorteadas para uma recontagem pública dos papéis. "A seleção aleatória das urnas para contagem manual serve como mecanismo de auditoria, permitindo a identificação de possíveis inconsistências entre os resultados eletrônicos e físicos", diz o texto do relator José Medeiros.

Em 2021, o Plenário da Câmara dos Deputados rejeitou proposta de voto impresso. Na ocasião, uma PEC da deputada Bia Kicis (PL-DF) recebeu 229 votos favoráveis —79 a menos do que o necessário para aprovar uma proposição desse tipo.

Um ano antes, o STF decidiu que a impressão do voto é inconstitucional, por colocar em risco o sigilo e a liberdade do voto. Os ministros também consideraram que, desde a implantação das urnas eletrônicas, em 1996, não houve nenhuma fraude comprovada do sistema.