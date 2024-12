MPF muda de posição e livra procurador da Lava Jato de demissão

O Ministério Público Federal desistiu de recorrer da decisão que livrou da demissão o procurador Diogo Castor de Mattos, integrante da Lava Jato em Curitiba.

O que aconteceu

Decisão é uma guinada de posição do órgão. O procurador do caso, Elton Venturi, encaminhou uma manifestação ao TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) nesta quinta-feira (12) afirmando que não vai recorrer da decisão que livrou Diogo Castor. A punição havia sido determinada pelo CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) após Castor ter custeado um outdoor a favor da Lava Jato em Curitiba. Como o MPF é o autor da ação pedindo a demissão, na prática, a desistência deve encerrar o processo.

O órgão citou a nova lei de improbidade para justificar a mudança de posição. Para o procurador regional lElton Venturi, a conduta apontada na ação contra Diogo Castor deixou de ser enquadrada como improbidade em lei aprovada pelo Congresso em 2021 que tornou mais restritos os casos que podem ser considerados improbidade. Ele citou ainda precedentes do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal), apontando que os tribunais superiores têm considerado que não deve haver condenação por condutas fora do que diz a nova lei.