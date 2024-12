Braga Netto preso: mídia internacional ressalta proximidade com Bolsonaro

A mesma descrição foi usada pelo New York Times. "Polícia brasileira prende aliado próximo do ex-presidente Bolsonaro", informou o jornal, que também destacou que Braga Netto concorreu na chapa de Bolsonaro em 2022.

New York Times chamou Braga Netto de 'aliado próximo' de Bolsonaro Imagem: Reprodução/NYTimes

Na Argentina, o Clarín se referiu ao general como "ex-ministro de Bolsonaro". Na França, o Le Monde também destacou o cargo de "ex-ministro da Defesa" de Braga Netto ao noticiar a prisão.

Preso por obstrução da justiça

O general é alvo do inquérito que investiga o plano de golpe de Estado contra o presidente Lula. A PF também faz busca e apreensão na casa do ex-ministro, no Rio de Janeiro, e do coronel Flávio Botelho Peregrino, ex-braço direito de Braga Netto, também da reserva, em Brasília. Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Tentativa de obstrução da Justiça. A PGR e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concordaram que Braga Netto tentou obstruir a Justiça ao buscar detalhes da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-auxiliar de Bolsonaro. O militar foi preso em Copacabana, no Rio, e ficará sob custódia do Exército, no Comando da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar em Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro.