Josias: Espanta que apenas 52% achem que Bolsonaro tentou dar golpe

Em novembro, a PF (Polícia Federal) indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente é suspeito dos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e organização criminosa.

No sábado (14), o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e ex-candidato a vice de Bolsonaro, foi preso em sua casa, em Copacabana, zona sul do Rio, sob a acusação de obstrução da Justiça. Ele é suspeito de ter coordenado o grupo que planejou a intervenção militar.

Desde então, nós tivemos um avanço das investigações, tivemos a conclusão, o envio ao Supremo Tribunal Federal de um relatório final da Polícia Federal, já esmiuçado nos meios de comunicação.

Diante da avalanche de informações sobre a clareza do que ocorreu no Brasil, ficou claro, de fato, como água de bica, essa tentativa do Bolsonaro de subverter a democracia brasileira, mas estamos aí com a maioria do eleitorado do lado do óbvio. Mas tem muita gente ainda tropeçando.

Isso aumenta a responsabilidade de quem lida com comunicação no Brasil e aumenta muito a responsabilidade das autoridades que estão envolvidas na apuração, na formatação da denúncia, os cuidados que estão agora ao lado da Procuradoria-Geral da República e sobretudo naquelas autoridades que se ocupam de julgamento desse e de outros processos. Josias de Souza, colunista do UOL

PF investiga duas linhas de frente sobre tentativa golpe