Com resistência da direita, Senado proíbe celular na sala de aula

Existe somente uma exceção. Os celulares estão autorizados quando servirem a princípios pedagógicos de ensino, como pesquisas. Mas o projeto ressalta que o acesso será coordenado pelos professores.

A proposta segue para sanção do presidente. Líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP) disse que Lula deve resolver a questão este mês para legislação passar a valer em 2025.

Antes do Senado, São Paulo tinha proibido celular em sala de aula. A lei foi votada mês passado pelos deputados estaduais. Em fevereiro, o município do Rio de Janeiro tinha adotado a mesma medida.

Em todos os lugares onde se implementou restrição de uso de celulares houve uma melhoria no desempenho escolar.

Alessandro Vieira, senador pelo MDB-SE e relator do projeto

Direita contra restrição ao celular

Senadores da direita tentaram mudar o projeto. Líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN) apresentou uma emenda para alunos do ensino médio serem liberados para usar o celular.