Agente investigado por 'Abin paralela' é demitido por abandono de cargo

O governo federal exonerou nesta sexta-feira (20) da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) o agente Thiago Gomes Quinalia, suspeito de participar da chamada "Abin paralela".

O que aconteceu

Quinalia foi exonerado por "abandono de cargo". A portaria é assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Ele é investigado pela Polícia Federal por participar de espionagem irregular. O esquema, conhecido como Abin paralela, consistiu em um grupo de investigadores, policiais, servidores e funcionários da Abin que monitoraram autoridades públicas, como ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), para abastecer a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com informações.