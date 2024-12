Gilmar decide que STF julgará denúncia contra Eduardo Cunha por corrupção

O julgamento que discute essa tese ainda não foi concluído, pois o ministro Nunes Marques pediu vista. Como a maioria do tribunal já formou seu entendimento, porém, o ministro Gilmar Mendes decidiu aplicar a tese e remeter a ação penal para ser julgada pelo STF.

Mostra-se necessário o deslinde da questão suscitada à luz dessa tese endossada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que não concluído em definitivo o julgamento, de modo a garantir a segurança jurídica na condução do processo penal e preservar a competência do tribunal. No caso dos autos, as condutas imputadas ao reclamante foram inequivocamente praticadas quando exercia o cargo de deputado federal.

Decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF

Outro lado

Em nota, advogados de Cunha dizem que decisão atende pedido da defesa. Advogados afirmam ainda ter convicção de que ex-deputado será absolvido.

A decisão defere um pedido da própria defesa, que garantirá um julgamento justo e isento pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa tem convicção que Eduardo Cunha será absolvido.

Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso e Francisco Agosti, advogados de Eduardo Cunha