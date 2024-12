Milton Leite acelera votações e colhe vitórias em despedida da Câmara de SP

Derrubada de 10 mil árvores, construção no metrô e privatizações foram aprovadas. A proposta que autoriza transformar uma área de preservação em aterro sanitário autoriza a derrubada das árvores —o mesmo texto libera regras mais flexíveis sobre emissão de ruídos em shows e eventos.

O texto que permite a derrubada de árvores em São Mateus, na zona leste de São Paulo, vai contra o que foi definido na COP28 e outros movimentos que existem hoje na parte de meio ambiente. A revisão do Plano Diretor no ano passado já trouxe mudanças ruins nesse sentido.

João Ananias (PT), vereador em São Paulo

Aliados defendem pauta cheia em última semana. "São projetos e propostas para os quais a cidade precisa ter um posicionamento", afirmou Major Palumbo (PP). "Temos buscado fazer o melhor para a cidade de São Paulo", defendeu o vereador Sansão Pereira (Republicanos).

No final da legislatura, [o maior número de votações] é uma prática, porque as pessoas acabam sendo mais cobradas e precisa ter uma decisão.

Major Palumbo (PP), vereador em São Paulo

Proposta que libera privatização de ciclovias foi aprovada em menos de dois dias. Presidente da Câmara há quatro anos, Leite é conhecido por acelerar projetos de interesse do Executivo e ligados ao setor imobiliário —como foi o caso do jabuti que libera a construção de prédios sobre estações de trem, metrô e terminais de ônibus.

Durante a última sessão do ano, o presidente da Casa colocou na pauta a derrubada de um veto. Vereadores da oposição chegaram a reclamar no plenário que o conteúdo não havia sido analisado, mas de nada adiantou. Leite seguiu a votação e derrubou um veto de Nunes sobre a minirreforma do zoneamento que permite construção de prédios em áreas mais restritas a casa na cidade.