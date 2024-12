Indicação de chefe das Subprefeituras gera mal-estar entre Nunes e Kassab

Ataque ao PSD. Um aliado de Kassab atribui a Fabrício Cobra uma tentativa de enfraquecer a relação do partido com Nunes por meio do vazamento de notícias na imprensa contra integrantes do partido. A avaliação é de que o secretário "subiu no salto" e estaria se comportando com "arrogância". Para esse aliado, o comportamento seria motivado por uma disputa de espaço na gestão com o partido —o PSD mantém interesse na pasta das Subprefeituras, para onde Cobra foi indicado.

Participação do PSD em secretariado de Nunes é incerta. A indefinição gera mal-estar no entorno de Kassab, que lembra que ele foi o primeiro presidente nacional de partido a manifestar apoio à reeleição de Nunes e que o PSD é o partido com mais prefeitos no país. Pelo tamanho da sigla, a expectativa é de que a legenda seja agraciada com um bom espaço na maior prefeitura do país.

Prefeito afirmou que indicada do PSD vai assumir SPNegócios. Segundo Nunes, Alessandra Andrade será a presidente da agência de promoção de investimentos e exportações vinculada à Prefeitura. Ela é conselheira da Associação Comercial de São Paulo. A SPNegócios, no entanto, não faz parte do primeiro escalão do governo.

O UOL procurou Fabrício Cobra. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.