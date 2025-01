Moraes autoriza Chiquinho Brazão a deixar prisão para fazer exame cardíaco

Defesa deve informar data, hora e local do exame com cinco dias de antecedência. Ele será escoltado pela Polícia Federal para fazer o procedimento, que será conduzido por cardiologista escolhido por Brazão.

Defesa pediu a Moraes no fim de dezembro que Brazão fosse colocado em prisão domiciliar para fazer cirurgia no coração. A PGR (Procuradoria-Geral da República) foi contra e argumentou "não se configurar nenhuma situação de debilidade física que assim o recomende prisão domiciliar". A prisão foi mantida por Moraes.

Cardiologista que avaliou Brazão na prisão apontou ser "essencial" que o deputado passe por consulta presencial. O médico disse ainda que ele tem quadro clínico "estável".

Moraes é relator no STF de ação penal sobre a morte de Marielle Franco. Além de Chiquinho Brazão, são réus o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Domingos Brazão, o delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o major Ronald Paulo Pereira e o policial militar Robson Calixto Fonseca. Ainda não foi marcada data para o julgamento.