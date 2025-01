Tales: Regulamentação de redes sociais não deve avançar no Congresso

Em dezembro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em conversa com aliados, citou a regulamentação das redes como um dos temas que poderiam ter ido à votação no plenário em 2024. A tramitação do projeto, no entanto, foi repudiada pela oposição e por big techs.

Ao Canal UOL, Tales afirmou que não vê futuro para o projeto avançar no Congresso, já que o centrão é quem comanda hoje a base governista.

Não há expectativa para que esse projeto avance, a não ser que o governo resolva tomar para si e chamar a base governista. O problema é que 'o rabo está comandando o cachorro'. A base governista é dominada pelo centrão, é ela quem está comandando o governo.

Então, o governo vai conseguir colocar essa questão? Não creio que coloque tão cedo. Está paralisado e deve continuar paralisado, enquanto o centrão tiver essa força que tem hoje no Congresso. Tales Faria, colunista do UOL

Nesta terça-feira, a Meta (empresa controladora do Facebook e Instagram) anunciou que irá acabar com o sistema de checagem de fatos feita por terceiros e substituir por um sistema de notas da comunidade, como já acontece no X, do bilionário Elon Musk, aliado político do presidente eleito Donald Trump.

Após o anúncio, o secretário de Políticas Digitais do governo Lula (PT), João Brant, criticou a decisão da empresa. "Significa um convite para o ativismo da extrema direita reforçar a utilização dessas redes como plataformas de sua ação política", disse Brant, em postagem no LinkedIn. "Facebook e Instagram vão se tornar plataformas que vão dar total peso à liberdade de expressão individual e deixar de proteger outros direitos individuais e coletivos."