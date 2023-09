Mega-Sena paga hoje prêmio de R$ 48 milhões; veja como apostar

O concurso 2.628 da Mega-Sena deverá pagar o prêmio estimado em R$ 48 milhões a quem acertar as seis dezenas. Os números serão sorteados neste sábado (2) no Espaço Loterias Caixa, na avenida Paulista, em São Paulo.

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso, sorteado na quinta-feira (31), e o prêmio acumulou. As dezenas ganhadoras foram 13 - 25 - 31 - 43 - 57 - 58.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal - acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e indicar um número de cartão de crédito.

Quando será o sorteio?

O concurso 2.628 está marcado para este sábado (2), em São Paulo, em evento que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).

Como participar do sorteio?

Os apostadores podem fazer um jogo de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou usando o site especial de loterias do banco. Todas as apostas registradas até uma hora antes do sorteio estão aptas a ganhar os prêmios em jogo.

Quanto custa fazer uma aposta?

Isso varia de acordo com a quantidade de números apostados. O jogo mínimo sai pelo valor de R$ 5, dando direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60.

Qual é a chance de ganhar?

As chances variam de acordo com a quantidade de números apostados. Com a menor aposta (R$ 5), que tem seis números, a chance de cravar todas as dezenas e levar o prêmio máximo é de uma em 50.063.860. Com sete dezenas apostadas, a probabilidade cresce e passa a ser de uma em 7.151.980. A aposta máxima, de R$ 22,5 mil e 15 dezenas, tem uma chance em 10.003 de deixar seu jogador milionário.

E o bolão das lotéricas, como funciona?

São as próprias lotéricas credenciadas pela Caixa que organizam esses bolões, que são na verdade apostas em grupo com preço mínimo. No caso da Mega-Sena, esse valor fica estipulado em R$ 10. Cada participante deve entrar com uma cota mínima de R$ 5. Nesse tipo de jogo, pode ser cobrada uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. A Mega-Sena funciona com um bolão que vai de duas a 100 cotas, e em cada um é possível fazer dez apostas diferentes.