Marido é preso por suspeita de matar esposa PM e forjar suicídio dela no PR

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de matar a própria esposa, com quem havia se casado no início de agosto, e também por ter supostamente forjado a cena do crime para parecer que a mulher teria se suicidado em Maringá, no Paraná. Ele nega o crime.

O que aconteceu:

A policial militar Daniela Carolina Marinelo, de 36 anos, chegou do trabalho de madrugada e o casal teria começado a discutir. Vizinhos teriam ouvido o marido da vítima, o empresário Kenny Aisley Rogério Vasconcellos, de 37 anos, gritando que a casa também era dele e que somente a morte os separaria, informou o site Plantão Maringá. Nesta manhã, uma testemunha afirmou que ouviu o casal discutindo novamente momentos antes de um tiro ser disparado.