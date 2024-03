Dupla Sena de Páscoa: Apostas de MG e RJ levam R$ 18,7 mi; veja dezenas

771 apostas acertaram cinco números e levam R$ 3.678,34.

38.101 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 94,51.

675.381 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 2,66.

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 150 mil.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 2,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 17,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 12.512,50.