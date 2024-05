Aposta do PA acerta Lotofácil e ganha R$ 1,4 milhão; confira as dezenas

Houve 172 apostas com 14 acertos. Cada uma recebe um prêmio de R$ 1.725,66.

7.049 jogos vencedores acertaram 13 números e levam R$ 30.

93.908 apostas com 12 acertos faturam R$ 12.

548.120 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 6.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 3), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 48, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.