Mega-Sena paga hoje prêmio de R$ 42 milhões; veja como apostar

O concurso 2.787 da Mega-Sena deverá pagar neste sábado (19) o prêmio de R$ 42 milhões a quem acertar as seis dezenas. Os números serão sorteados neste sábado (19) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso, sorteado na quarta-feira (16), e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 06-11-17-20-40-51.

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.