Beijo forçado: Luis Rubiales suspenso provisoriamente pela Fifa (comunicado)

A Fifa anunciou neste sábado (26) a suspensão provisória do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, que beijou sem consentimento a jogadora Jenni Hermoso no último domingo, após a final da Copa feminina.

"Hoje decidimos a suspensão provisória do senhor Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas com o futebol a nível nacional e internacional", afirmou o órgão dirigente do futebol mundial em comunicado, explicando que a suspensão durará um período inicial de 90 dias "e enquanto tramitar o processo disciplinar aberto".

