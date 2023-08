Lula assina MP que tarifa 'super-ricos' e envia projeto para tributar capital no exterior

Com essa medida, o governo espera arrecadar 24 bilhões de reais até 2026.

Assim, os cofres públicos serão fortalecidos em busca do objetivo do Executivo de reduzir o déficit fiscal a zero no próximo ano.

Em 2022, um total de 120.000 novos milionários surgiram no Brasil, elevando o total para 413.000, segundo um relatório dos bancos UBS e Credit Suisse divulgado no meio deste mês.

Enquanto isso, o projeto de lei sobre offshores e trusts prevê uma tributação anual com alíquotas progressivas de 0 a 25% sobre os rendimentos do capital investido no exterior, de acordo com a Presidência.

Atualmente, esse capital investido fora do país é tributado apenas quando é resgatado e remetido para o Brasil.