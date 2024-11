'Não há futuro se não podemos divergir', diz Orsi em 1ª fala após vitória

É por isso que triunfa uma vez mais um país com solidariedade e respeito pelos demais. Sigamos esse caminho.

Vamos entender que há outra parte do nosso povo que há algum tempo nutre um sentimento diferente. Essas pessoas também terão que nos ajudar a construir um país melhor, nós também precisamos delas. Que sigam abraçando as suas bandeiras, as ideias, porque do debate de ideias se constrói um país melhor e, sobretudo, uma república democrática e com futuro. Não há futuro se não podemos divergir. Aqui surpreende a democracia e o contrário nunca se irá aceitar.

Jamais poderemos regredir, do ponto de vista social, econômico e político. [...] Serei o presidente do crescimento nacional, de um país que avance e que esse crescimento atinja a todos e a todas.

Abracemos com força a ideia de que o Uruguai é um país de todos, apesar das nossas diferenças. Meu compromisso é de trabalhar para o diálogo e crescimento. Para a construção um Uruguai onde ninguém se sinta renegado ou esquecido.