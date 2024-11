Uruguai: Pupilo de Mujica, Orsi é eleito presidente; Delgado admite derrota

Apoio do ex-presidente Pepe Mujica foi importante na campanha do presidente eleito. Com saúde debilitada e tratando um câncer, o ex-presidente de 89 anos participou ativamente da campanha de Orsi e falou em "sair do poço" em propagandas após o primeiro turno.

Companheira de chapa de Orsi, Carolina Cosse, ex-prefeita de Montevidéu, será vice do país. Ela competiu contra Yamandú nas disputas internas da Frente Ampla, mas perdeu. A candidatura dela contava com o apoio de comunistas e socialistas.

Escolha do povo uruguaio pode aproximar o país do Brasil. Ao UOL, a coordenadora de pós em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Flávia Loss Araújo, afirmou que Orsi vê as relações com o Mercosul com mais simpatia do que o atual presidente, Lacalle Pou, e seu afilhado político, Álvaro Delgado, que perdeu as eleições.

Essa é uma boa notícia para o Mercosul. Se ele seguir os passos do Mujica, que foi praticamente seu mentor, isso pode diminuir um pouquinho as tensões ali dentro do bloco.

Professora Flávia Loss Araújo, ao UOL

Quem é Yamandú Orsi

O pupilo de Mujica nasceu em zona rural de Canelones, cidade com menos de 500 mil habitantes. Ele viveu em uma casa sem luz por parte da vida e estudou em uma escola pública da cidade.