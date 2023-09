Rússia quer redefinir as rotas do trigo

Neste cenário, "o mundo espera que 45 MT de trigo russo cheguem ao mercado", destaca David Laborde, diretor do Departamento de Economia da Organização da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O domínio russo foi estabelecido há meio século: "Há 55 anos, metade do trigo exportado no mundo era procedente dos Estados Unidos. Nos últimos 50 anos, vimos uma diversificação do mercado mundial", afirma o economista.

A hegemonia americana foi progressivamente "questionada pelas exportações do oeste da Europa - que se recuperava da Segunda Guerra Mundial -, depois por países como Argentina e Austrália e, a partir dos anos 2000, pelo surgimento do polo do Mar Negro", acrescenta.

A Rússia, importadora líquida de trigo há 25 anos, após o colapso do bloco soviético, se recuperou e assumiu a liderança da exportação mundial em 2016.

A agricultura virou o terceiro principal setor comercial do país, atrás apenas da energia e dos metais/minerais, e à frente das armas. "A Rússia rearmou sua agricultura", resume Sébastien Abis.

Com a guerra, "tudo acelerou", destaca o pesquisador. "A Rússia dos cereais 'russificou' a sua diplomacia do trigo: não estamos mais sob as regras do mercado".