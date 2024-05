Maior tatu do mundo é flagrado por fotógrafo na Serra da Canastra

O tatu-canastra é a maior de todas as espécies de tatu, podendo chegar a 1,5m de comprimento e peso de 60 kg. A espécie é característica do Cerrado, porém, tem incidências em outros biomas do Brasil e América Latina, mas em quantidades menores.

Foi como um transe, subitamente estávamos fora do carro. Respiração ofegante, pernas tremendo, coração acelerado, as mãos mal conseguiam achar os controles da câmera... E nem era para tanto: dócil, sereno, majestoso, o Canastra pouco se deu pela nossa presença, desfilou lenta e calmamente frente às nossas lentes até mergulhar nevoeiro adentro e desaparecer no mar de capinzal que nos rodeava.

Em relato nas redes sociais, Abdala afirmou que estava no local na companhia dos fotógrafos Luiz Alberto dos Santos e Afonso Carlos dos Santos.

Engenheiro de ecossistemas

A proteção dos tatus-canastra ajuda a sustentar outras espécies nas regiões do Cerrado e da Amazônia. O animal é conhecido por cavar tocas de cinco metros de profundidade, que fornecem abrigo contra predadores e o calor extremo da região para mais de vinte outros tipos de espécies, incluindo queixadas, jaguatiricas e tamanduás.