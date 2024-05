Sakamoto: Brasil acordou sobre mudanças climáticas, mas precisa se mexer

Uma coisa são as dezenas de bilhões de reais que serão usados para reconstruir o Rio Grande do Sul. O governo federal terá um pepino grande na mão e Haddad está com medo de que isso contamine outros Estados. Mas, mais caro do que reconstruir, é fazer essa adaptação do país a esta situação que a população já demonstrou saber. O clima está mudando, problemas vão acontecer e custarão um dinheiro, mas ou mudamos, ou pereceremos . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ao comentar o resultado da pesquisa Genial/Quaest sobre a percepção dos brasileiros em relação à tragédia, Sakamoto avaliou que a principal responsabilidade política recairá sobre Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre.

Pelo que a pesquisa, aponta, o impacto político tende a sobrar com a prefeitura de Porto Alegre. Por mais que se tenha um governo estadual com 68% de responsabilidade da tragédia, há a eleição municipal agora em outubro. O prefeito, que está tentando a reeleição, será instado a dar uma resposta.

Sabemos que um projeto de catástrofe ambiental não é pontual, mas estrutural de longo prazo. Há uma série de coisas que acontecem ao longo do tempo, mas é claro que o prefeito de plantão terá que responder a isso e, provavelmente, será prejudicado, a depender do que houver daqui em diante.