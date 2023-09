Iranianos sofrem com restrições de Internet após protestos do último ano

- Custo adicional -

Desde então, cerca de 1.200 donos de comércio apelam ao presidente iraniano, Ebrahim Raisi, para que suspenda as restrições, segundo meios de comunicação locais.

Para manter seu negócio de pé, Samimi recorreu às redes virtuais privadas e ferramentas 'antifiltro' para driblar a censura.

A demanda diária por serviços de VPN disparou no Irã "3.082% mais do que antes dos protestos", segundo o Top10VPN, um grupo de defesa da segurança digital sediado na Grã-Bretanha.

Mohammad Rahim Pouya, um psicólogo de 32 anos que realiza sessões de terapia pela internet, afirma que perdeu 50% dos seus clientes com o início do apagão.

Disse que pôde manter linhas de comunicação com seus clientes no Irã, mas que isso é mais difícil com os que estão no exterior.