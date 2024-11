EUA: Antes de execução, preso xinga diretor da prisão e faz gestos obscenos

Um condenado à morte xingou o diretor da prisão e fez gestos obscenos antes da própria execução na noite de quinta-feira (21) no Alabama, nos Estados Unidos. Carey Dale Grayson, 50, condenado por um homicídio há 30 anos, foi o terceiro executado com gás nitrogênio na história do país.

O que aconteceu

Carey foi executado no Centro Correcional William C. Holman. Ele foi um dos quatro condenados por matar Vickie DeBlieux, 37, enquanto ela pegava caronas pelo estado para chegar à casa da mãe em Louisiana. A vítima foi atacada, espancada, jogada de um penhasco e mutilada, de acordo com a Associated Press.

Preso proferiu a ofensa e fez o gesto com o dedo médio das duas mãos quando o diretor perguntou se ele tinha alguma palavra final. Não foi divulgada qual ofensa ele fez ao diretor. A execução ocorreu às 18h (horário local; 21h no horário de Brasília) e ele foi declarado morto às 18h33. O eletrocardiograma indicou que condenado não tinha mais batimentos cardíacos cerca de dez minutos depois que o nitrogênio começou a ser respirado, de acordo com John Q. Hamm, comissário de correções do estado. O método é controverso e considerado "tortura" pela ONU (Organização das Nações Unidas).