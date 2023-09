Salvadorenhos marcham contra prisão de inocentes e reeleição de Bukele

"Neste dia marchamos unidos dizendo não à reeleição", declarou à imprensa a dirigente Sonia Urrutia, da Frente de Resistência e Rebeldia Popular.

O juiz Juan Antonio Durán declarou durante a marcha que "a reeleição é terminantemente proibida" pela Constituição.

Autorizado pela Suprema Corte, apesar de a Carta Magna proibir a reeleição, Bukele anunciou há um ano que buscará um segundo mandato no pleito de 4 de fevereiro de 2024, apoiado pela popularidade que conquistou com sua "guerra" contra as gangues.

Segundo as pesquisas de opinião, nove em cada dez salvadorenhos aprovam o governo Bukele, que devolveu a segurança às ruas com sua cruzada, iniciada em março de 2022, contra as gangues que exerciam controle territorial e se financiavam com extorsões, assassinatos sob encomenda e tráfico de drogas.

Com o regime de exceção, que permite prisões sem mandado judicial, o governo deteve cerca de 72.600 supostos membros de gangues. Segundo as autoridades, em torno de 7.000 inocentes foram liberados.

A Igreja Católica e grupos de direitos humanos criticam os métodos de Bukele contra as gangues.