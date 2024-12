Avião de pequeno porte cai em Gramado (RS); não há sobreviventes, diz Leite

Ao menos 15 pessoas foram para o hospital após inalar fumaça. "No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda", informa a Secretaria de Segurança Pública do RS. A Polícia Civil e a Brigada Militar estão no local para atender a ocorrência.

Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local.



No momento,? -- Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 22, 2024

Avião atingiu loja de móveis na queda. A Boutique do Móvel postou no Instagram que a sua filial em Gramado estava vazia. "Não havia nenhum funcionário no momento. Estão todos bem, apesar do susto."

DEFESA CIVIL INFORMA



Acidente em modal aéreo - múltiplas vítimas - COBRADE 2.5.5.0.0



Em 22/12/2024 às 10h



GRAMADO/RS



Um avião caiu na manhã de hoje (22) no centro urbano de Gramado/RS. Equipes de emergência atuam neste momento no local.



Preliminarmente, o avião? pic.twitter.com/egFOugR37G -- Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) December 22, 2024

O que diz o governo do RS

"A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirma a queda de um avião de pequeno porte em Gramado na manhã deste domingo (22/12). O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.