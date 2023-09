Separatistas de Nagorno-Karabakh aceitam entregar armas e anunciam trégua com Azerbaijão

Os separatistas armênios de Nagorno-Karabakh anunciaram nesta quarta-feira (20) que entregarão as armas como parte de uma trégua com o Azerbaijão, após a operação militar iniciada na véspera por Baku para recuperar esta região do Cáucaso que foge de seu controle há mais de 30 anos.

As partes também anunciaram que começarão a negociar na quinta-feira a reintegração ao Azerbaijão de Nagorno-Karabakh, um território em disputa com a Armênia, segundo os termos do cessar-fogo alcançado com a mediação das forças de paz russas e que entrou em vigor às 9H00 GMT (6H00 de Brasília).

"Alcançamos um acordo sobre a retirada das unidades e militares restantes das Forças Armadas armênia (...) e sobre a dissolução e desarmamento completo das formações armadas do Exército de Defesa de Nagorno-Karabakh", afirmou a presidência separatista em um comunicado.