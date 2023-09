Canadá apoiará a Ucrânia 'o tempo que for necessário', diz Trudeau a Zelensky

O canadense anunciou um novo pacote de ajuda a Kiev no valor de 650 milhões de dólares canadenses (2,3 bilhões de reais) em três anos.

O pacote inclui 50 veículos blindados e treinamento de pilotos ucranianos em aviões de combate F-16.

"Estaremos com vocês, ao lado de todos os heróis dessa corajosa luta, durante o tempo que for necessário", disse o governante canadense. "A história nos julgará por como defendemos os valores democráticos. E a Ucrânia está na vanguarda desta grande questão do século XXI".

- "Até a vitória" -