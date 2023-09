Venezuela diz ter 'desmantelado totalmente' o grupo Trem de Aragua

Vestido com uniforme militar, com retroescavadeiras ao fundo que demoliam estruturas no pátio do presídio agora desocupado, Ceballos informou que 88 membros do Trem de Aragua foram capturados na operação, na qual foram apreendidas armas de guerra como lança-foguetes, fuzis e granadas.

Ceballos conversou com os jornalistas ao final de uma visita às instalações organizada pelo governo para a imprensa.

"GNB [sigla para Guarda Nacional Bolivariana], o trem acabou", estava escrito em uma pichação.

As autoridades divulgaram mensagens nas redes sociais e meios de comunicação com fotografias, nome e número de identidade de Héctor Guerrero, conhecido como 'El Niño' Guerrero, o principal líder do grupo, que constava como "procurado" e se oferecia uma "recompensa".

Uma ONG de defesa dos direitos humanos dos presos, o Observatório Venezuelano de Prisões, denunciou na sexta-feira que os líderes do Trem de Aragua tinham fugido para fora do país antes da operação em Tocorón.

"Os [presos] mais violentos; ou seja, os 'pranes', já haviam negociado [com as autoridades] a desocupação do recinto e emigraram do país há uma semana", disse a organização em um comunicado.