Ataque a mercado de Natal em Magdeburg expõe falhas de segurança

"A coisa mais óbvia são as barreiras físicas em mercados de Natal: não deveria haver um espaço entre elas a ponto de permitir a passagem de veículos não autorizados", diz Schindler à DW. "Mesmo se elas só estivessem temporariamente abertas, o suspeito parece que sabia disso, porque alugou um carro e dirigiu ao mercado de Natal. Ele sabia que conseguiria passar."

Alertas e falhas de inteligência

Mas essa claramente não era a única falha – várias delas concorreram para que o ataque se concretizasse. Compreendê-las é uma tarefa que vai levar muitos meses ou até mesmo anos.

À emissora de TV pública ZDF, Holger Münch, chefe do BKA, a Polícia Federal alemã, disse que o suspeito é "atípico". As postagens de Talib A. nas redes sociais sugerem que ele era um opositor do regime saudita e achava que dissidentes como ele estavam sendo perseguidos por autoridades alemãs. Ao mesmo tempo, também demonstrava insatisfação com a forma "liberal demais" com que a Alemanha tratava os refugiados, e simpatizava com o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Citando fontes de segurança anônimas, a agência de notícias dpa afirma que as autoridades alemãs foram alertadas sobre Talib A. pela inteligência saudita no ano passado, que havia pedido a extradição do cidadão. Mas há dúvidas sobre quão relevante esse alerta era de fato: o governo saudita pediu a extradição porque o homem era um opositor do regime autocrático ou porque via nele um risco à segurança pública?

Parece difícil tirar conclusões sem esclarecer esse ponto, argumenta Schindler. "Um aviso nem sempre é um aviso sobre o que vai acontecer. Pode ser várias outras coisas. Esse aviso pode nem ter sido tão sério quanto deveria ter sido."