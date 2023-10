Por telefone, Lula e presidente egípcio concordam com 'urgência' de ajuda humanitária em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone neste sábado (14) com seu contraparte egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, com quem "concordou" sobre a urgência da entrada de ajuda humanitária em Gaza para "evitar um desastre humanitário ainda maior" no território.

Durante a conversa, Lula e Al-Sissi "concordaram com a urgência em se permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza", de acordo com um comunicado do Palácio do Planalto.

O Brasil, que atualmente exerce a presidência do Conselho de Segurança da ONU, "manterá atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e o alastramento do conflito", garantiu Lula na conversa, conforme a nota.