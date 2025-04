Asilo a peruana fornece pretexto para eventual fuga de Bolsonaro

Nadine foi levada de roldão porque é cofundadora do partido do marido. Fugiu para o Brasil junto com o filho menor de idade. Ao conceder-lhe asilo, Lula reconheceu implicitamente uma ilusória perseguição política. Foi deselegante com o Judiciário do Peru. Ao mandar um avião da FAB para buscar a condenada, Lula foi desrespeitoso com o contribuinte brasileiro.

Réu no Supremo, Bolsonaro frequenta a conjuntura como um presidiário esperando na fila para acontecer. Só não se sabe se estará em casa quando os rapazes da Polícia Federal baterem na sua porta. Se estiver escondido numa embaixada, Lula será lembrado de sua generosidade com a condenada peruana caso decida negar um salvo-conduto para o rival fugir do Brasil.