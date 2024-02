A face obscura da 'guerra' de Bukele contra as facções em El Salvador

A "guerra" contra as facções travada pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reduziu o número de homicídio a mínimos históricos em um país que já foi considerado um dos mais violentos do mundo, contudo, entre as 75 mil pessoas presas, há cerca de sete mil libertadas e... inocentes.

A Anistia Internacional e o Movimento de Vítimas do Regime (Movir) denunciam as "prisões arbitrárias" sob a acusação de pertencimento a "grupos ilícitos" (facções), "abusos", "torturas", e "mortes" na prisão, sob um regime de exceção em vigor desde março de 2022.

Sandra, Maricela, Josefina e Irma contaram à AFP sobre a face obscura da ofensiva de Bukele, grande favorito à reeleição no próximo domingo (4) ? segundo as pesquisas ?, diante de sua popular mas controversa política de segurança.