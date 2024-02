OMS: Casos de câncer detectados aumentarão 77% até 2050

O número de novos casos de câncer detectados em 2050 aumentará para quase 35 milhões, 77% a mais na comparação com 2022, advertiu nesta quinta-feira (1º) a agência da Organização Mundial de Saúde (OMS) especializada nessa doença.

"O rápido crescimento da carga mundial de câncer reflete tanto o envelhecimento quanto o crescimento populacional, assim como mudanças na exposição das pessoas aos fatores de risco", afirmou o Centro Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC, sigla em inglês).

Entre os "fatores-chave no aumento da incidência" do câncer, a organização cita o tabaco, o álcool, a obesidade e a poluição do ar.