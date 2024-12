Dengue: São Paulo registra recorde com mais de 2 milhões de casos prováveis em 2024

Com mais de 2,16 milhões de casos prováveis de dengue neste ano, 2024 superou o recorde anterior, de 745 mil, de 2015, e se tornou o ano com maior número de notificações da história do estado de São Paulo.

Cerca de 2,12 milhões desses casos já foram confirmados, de acordo com o painel de dados do governo estadual, no qual as estatísticas datam da última sexta-feira (21). A série histórica de casos prováveis do Ministério da Saúde, que reúne dados de todas as unidades federativas, iniciou em 2000.

Os dados deste ano são preliminares e tendem a ser atualizados para cima.