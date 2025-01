Japão abate 50.000 frangos para combater surto de gripe aviária

As autoridades japonesas começaram, neste domingo (5), a abater cerca de 50.000 galinhas após um surto de gripe aviária em uma fazenda na região de Iwate, no norte do país.

Este é o 19º surto de gripe aviária da temporada no Japão, de acordo com o Ministério da Agricultura.

Testes realizados na fazenda de Iwate confirmaram que o vírus da gripe aviária foi a causa, disse o ministério, levando ao abate de 50.000 frangos no local, de acordo com as autoridades regionais.