Explosão de gás deixa três mortos e mais de 270 feridos na capital do Quênia

Ao menos três pessoas morreram e mais de 270 ficaram feridas em um grande incêndio provocado por uma explosão de gás durante a noite em Nairóbi, capital do Quênia, anunciaram nesta sexta-feira (2) as autoridades do país africano.

Após mais de nove horas de luta contra as chamas, o incêndio, que começou à meia-noite e provocou a mobilização de um grande número de bombeiros, foi controlado às 9h locais (3h de Brasília).

Um caminhão "carregado com gás explodiu, provocando uma enorme bola de fogo que se propagou amplamente", afirmou o porta-voz do governo queniano, Isaac Maigua Mwaura, na rede social X.