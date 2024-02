Corte Constitucional do Equador descriminaliza eutanásia

A Corte Constitucional do Equador anunciou, nesta quarta-feira (7), que descriminalizou a eutanásia no país, depois de estudar o processo de uma paciente com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma enfermidade incurável e mortal.

A punição por homicídio "não poderá ser aplicada ao médico que realizar um procedimento de eutanásia em prol de preservar os direitos de uma vida digna e ao livre desenvolvimento da personalidade do paciente", apontou o tribunal em um comunicado.

A decisão foi tomada com sete votos a favor dos nove membros da Corte Constitucional.