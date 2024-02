Bolsonaro convoca 'ato pacífico' para se defender de acusações de tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou seus seguidores para um "ato pacífico" em 25 de fevereiro em São Paulo, para se defender das "acusações" em uma investigação sobre uma suposta trama golpista.

"No último domingo de fevereiro, dia 25, às 15 horas, estarei na Avenida Paulista realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático de direito", disse o ex-presidente em uma mensagem de vídeo divulgada em suas redes sociais.

No evento, "quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses", continuou.